Reforma tributária: Zema defende alíquota de 15%

Com o avanço da reforma tributária no Senado, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, defendeu uma alíquota máxima de 15% para o IVA. A sugestão, ele sabe, não será adotada, visto que o patamar ventilado pelo governo gira em torno de 27%. “Eu vejo que, com a reforma administrativa, o setor público tem que ter metas de aumentar a eficiência e, com isso, diminuir a alíquota ao longo dos anos”, disse a jornalistas em evento do Lide Brazil Conference, em Milão, na Itália. “Nós vamos ter um realinhamento de preços. Algumas coisas vão subir, outras vão cair, mas como o tratamento é isonômico ninguém vai estar ganhando ou perdendo”, completou.