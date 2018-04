Rede popular de supermercados traz novo formato no Brasil

A rede de supermercados Dia, conhecida pelas promoções e decoração simples, acaba de trazer ao Brasil uma nova bandeira. É a marca Meu Dia, inaugurada na Rua Augusta, em Cerqueira César, região valorizada pelo mercado imobiliário em São Paulo.

Diferentemente das lojas mais populares, os supermercados da marca Meu Dia receberam investimento em decoração – eles contam com peças de madeira e mobiliário mais moderno. Essa mudança faz parte da estratégia do varejo de oferecer ao cliente experiências mais agradáveis durante o ato de compra.

Outra diferença é que o novo formato aposta na necessidade do cliente de adquirir produtos práticos e que facilitam seu dia a dia. As novas lojas dispõem de espaço para os clientes consumirem produtos comprados na loja. Essas áreas contam com micro-ondas, mesas, cadeiras e adega refrigerada. Haverá venda de itens para consumo imediato, como sanduíches, pizzas, saladas e frutas picadas.

No Brasil, a rede espanhola dispõe de outros dois formatos de supermercado: o Market (lojas de vizinhança) e o Maxi (indicado para compras abastecedoras).

Na semana passada, o Carrefour inaugurou a segunda loja no formato Market, na Zona Oeste da cidade. O diferencial dessa nova bandeira é oferecer produtos frescos, como frutas e verduras, além de carnes no açougue e pães assados regularmente.

A nova loja do Dia fica na Rua Augusta, 2.239, e funciona de segunda a sábado, das 8 às 20 horas, e aos feriados, das 8 às 14 horas.