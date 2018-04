Carrefour inaugura novo formato de supermercado em bairros

A rede francesa de supermercados Carrefour inaugura mais uma loja da nova bandeira, a Carrefour Market. A marca atua no Brasil com quatro formatos: hipermercado, atacarejo (Atacadão), supermercado (Bairro) e loja destinada a compras rápidas (Express).

O Market aberto na última semana é o segundo da nova bandeira no país. O primeiro foi inaugurado em dezembro no bairro da Vila Olímpia, na zona oeste da capital paulista. A nova unidade fica na mesma região, no Jardim das Perdizes, bairro planejado localizado na avenida Marquês de São Vicente, na Água Branca.

A ideia é que os consumidores possam se deslocar a pé para a nova loja, localizada em uma área que concentra cinco condomínios residenciais e dois edifícios corporativos. Quando os edifícios estiverem com a ocupação completa, serão cerca de 1.500 famílias circulando por ali. Mesmo assim, há estacionamento e opção de entrega em domicílio em um raio de cinco quilômetros.

”A localização das lojas estão alinhadas à oferta de cada formato e bandeira a fim de atender as diferentes necessidades do consumidor. Na nova loja levaremos para mais de mil pessoas que passam pelo local diariamente sortimento e serviços que atendem às suas necessidades de compras de reposição diária, sobretudo de produtos frescos”, afirma Marco Alcolezi, diretor do Carrefour Market.

O diferencial da nova bandeira é oferecer produtos frescos, como frutas e verduras, além de carnes no açougue e pães assados regularmente. A loja, que ocupa 500 m2, oferece 7.000 produtos, sendo cerca de 700 itens frescos, incluindo alimentos prontos para o consumo no local. Para efeito de comparação, a loja Express tem média 200 m2 e a Carrefour Bairro, 1.200 m2. Os hipermercados ocupam, em média, 7.000 m2.

Outro serviço à disposição do cliente é o wi-fi gratuito. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 7h às 22h, e domingos e feriados, das 8h às 20h.