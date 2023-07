Recordes de Tesla e BYD mostram a ascensão do mercado de carros elétricos

A Tesla Inc. e a BYD Co. estabeleceram recordes de vendas no segundo trimestre, mostrando a força da demanda no mercado de carros elétricos. A empresa de Elon Musk entregou 466.140 carros em todo o mundo, superando as estimativas do mercado Wall Street. Já a chinesa registrou seu melhor trimestre, com 700.244 veículos totalmente elétricos e híbridos plug-in. Só de elétricos, foram 352 mil unidades.

Os resultados já repercutiram no mercado e fizeram as ações da Tesla subirem mais de 6% no pré-mercado dos Estados Unidos, enquanto as da BYD saltaram até 5% em Hong Kong.

A BYD ganhou terreno sobre a Tesla nas vendas de veículos totalmente elétricos, quase dobrando as entregas de um ano atrás. As vendas totais da empresa subiram 98% em relação ao ano anterior. A companhia, inclusive, aposta no Brasil. A empresa deve passar a fabricar veículos elétricos no país na planta que era da Ford na Bahia, naquela que deve ser a maior fábrica da empresa na China.

A informação sobre a provável fábrica na Bahia foi dada pela empresa na última quarta-feira, durante o lançamento do modelo Dolphin para o mercado brasileiro, e foi confirmada pelo governador do estado, Jerônimo Rodrigues (PT). A oficialização da nova fábrica é esperada para esta semana.

