Receita paga hoje restituições do 6º lote do Imposto de Renda

A Receita Federal paga nesta sexta-feira, 16, o sexto lote da restituição do Imposto de Renda da declaração de 2018. O pagamento também contempla lotes residuais das declarações de 2008 a 2017, que estavam retidas na malha fina.

Ao todo, a Receita restituirá 1,9 bilhão de reais a 1.142.680 contribuintes. Desse total, 991.153 declarações são do Imposto de Renda deste ano, cujo pagamento totalizará 1,676 bilhão de reais.

As restituições terão correção de 4,16%, relativa às declarações de 2018, a 106,28%, para as declarações de 2008. Os índices equivalem à taxa Selic – juros básicos da economia – acumulada entre a data de entrega da declaração até este mês.

A relação dos contribuintes está disponível na página da Receita Federal na internet. A consulta também pode ser feita pelo telefone 146 ou nos aplicativos da Receita Federal para tablets e smartphones.

Caso o valor não seja creditado nas contas informadas na declaração, o contribuinte deverá receber o dinheiro em qualquer agência do Banco do Brasil.

Também é possível ligar para os telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, no nome do declarante, em qualquer banco.

Malha fina

O sétimo e último lote de restituições de 2018 deve ser liberado no começo de dezembro. Os contribuintes que não tiverem a declaração liberada até o sétimo lote ficaram retidos em malha fina.

No mês passado, a Receita enviou cartas a 383 mil contribuintes avisando sobre pendências de informação nas declarações de IR. Na correspondência, a Receita informou que a inconsistência de informação pode resultar em autuações fiscais no futuro.

Segundo o órgão, as cartas serão enviadas apenas para contribuintes que ainda têm chance de se regularizar por meio de retificação da declaração, ou seja, ainda não foram notificados nem autuados pelo setor de fiscalização da Receita. Dessa forma, é possível corrigir a declaração sem a necessidade de ir pessoalmente a um posto da Receita.

O contribuinte pode consultar a situação da declaração de Imposto de Renda no serviço de ‘Extrato da DIRPF’, disponível no site do órgão, utilizando seu código de acesso ou certificado digital. Se houver alguma pendência de informação, o extrato informa como proceder para corrigir a declaração.

