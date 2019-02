Receita paga hoje lote residual do Imposto de Renda

A Receita Federal paga hoje, 15, as restituições incluídas no residual do Imposto de Renda de 2018. Serão depositados 401 milhões de reais, referentes a restituições de 2008 a 2018. Esta etapa vai beneficiar 142.698 contribuintes.

Desta valor, 182,5 milhões de reais são destinados à restituição prioritária. Para idosos com mais de 80 anos, que somam 4.498, contribuintes entre 60 e 79 anos, que são 27.767 e portadores de deficiência física ou mental, ou moléstia grave que somam 8.682 de contribuintes.

Os lotes residuais são referentes a contribuintes que caíram na malha fina, mas que, posteriormente, se acertaram com o leão.

Para verificar se a declaração foi liberada o contribuinte pode acessar o site da Receita ou ligar para o Receitafone 146.

Além do site e do Receitafone, a consulta poderá ser feita no aplicativo para tablets e smartphones da Receita. A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se não houver o resgate nesse prazo, a requisição deve ser feita pela internet.