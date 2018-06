Receita paga 1º lote de restituição do IR de 2018 nesta sexta-feira

A Receita Federal paga nesta sexta-feira, 15, o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda de 2018. Serão contemplados nesta fase 2.482.638 contribuintes, com direito a receber cerca de 4,8 bilhões de reais.

Pessoas maiores de 60 anos e com alguma deficiência física, mental ou com moléstia grave terão prioridade no recebimento, como prevê a legislação. O lote pago hoje também contempla restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2017.

Para saber se foi contemplado, é possível fazer a consulta no site da Receita na Internet (http://idg.receita.fazenda.gov.br) ou pelo Receitafone – basta ligar para o telefone 146 e informar o número do CPF.

O órgão libera as restituições de quem não caiu na malha fina em sete lotes, a partir de junho. Sempre no primeiro lote entram as pessoas que têm prioridade. Depois, nos seguintes, o critério para a liberação é a data de envio da declaração. Quem enviou mais cedo, recebe primeiro. Já as que apresentaram algum problema são liberadas em lotes residuais depois que as inconsistências são resolvidas com a Receita.

O próximo lote sairá no dia 16 de julho, com abertura da consulta uma semana antes para o contribuinte saber se foi contemplado. O terceiro será no dia 15 de agosto, o quarto, em 17 de setembro, o quinto, 15 de outubro, o sexto, 16 de novembro e o sétimo, em 17 de dezembro deste ano.

(Com Agência Brasil)