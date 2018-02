Receita libera hoje programa da declaração do IR 2018

A Receita Federal libera nesta segunda-feira o download do programa de entrega da declaração do Imposto de Renda de 2018. O prazo para envio começa no dia 1º de março.

Para este ano, a expectativa da Receita é que 28,8 milhões de contribuintes enviem suas declarações. No passado, 28,5 milhões prestaram contas ao Fisco.

Quem atrasar a entrega da declaração está sujeito ao pagamento de multa mínima de 165,74 reais, e máxima de 20% do imposto devido. O prazo para declarar se encerra às 23h59 de 30 de abril.

Veja abaixo quem é obrigado a declarar o Imposto de Renda: