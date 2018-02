IR 2018: envie sua dúvida sobre o preenchimento da declaração

A Receita Federal deve liberar na próxima semana o programa gerador da declaração do Imposto de Renda. O prazo para entrega da declaração vai de 2 de março a 30 de abril.

O site de VEJA, em parceria com a consultoria Sage Brasil, vai tirar dúvidas dos leitores sobre o preenchimento da declaração do Imposto de Renda de 2018. Envie sua pergunta para o e-mail VEJA-IR2018@abril.com.br. As respostas serão publicadas a partir de março.

O primeiro passo para preparar a declaração, segundo Andréa Nicolini, coordenadora da área tributária da Sage Brasil, é começar a juntar a documentação necessária.

“É preciso atenção às diversas informações para que seja possível elaborar corretamente a declaração e evitar erros que podem resultar em notificações da Secretaria da Receita Federal”, afirma Andréa.

Os documentos necessários para preencher a declaração variam de acordo com a fonte de renda (veja abaixo):

Assalariado

Informe de rendimentos fornecido pelo empregador

Comprovantes de pagamentos de despesas médicas do titular e dos dependentes, de despesas com educação

Informes de rendimentos bancários

Informações sobre previdência privada

Dados dos dependentes

Documentos de financiamentos de imóveis

Aquisição de bens; documentos de arrecadação da previdência oficial do empregado doméstico

Documentos decorrentes de ações judiciais

Comprovantes de doações incentivadas etc.

Autônomo

Informe de rendimentos fornecido pela pessoa jurídica tomadora dos serviços

Livro-Caixa

Recibos de serviços prestados para pessoas físicas

Documento de arrecadação da previdência oficial

Comprovantes de pagamentos de despesas médicas

Informes de rendimentos bancários

Aposentado

Informe de rendimentos fornecido pela Previdência oficial

Previdência privada

Comprovantes de pagamentos de planos de saúde

Locador de imóveis