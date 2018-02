Receita libera consulta a restituição do IR nesta quinta-feira

A Receita Federal vai liberar a consulta ao lote multiexercício de restituição do Imposto de Renda às 9h desta quinta-feira. Para saber se a declaração foi liberada, o contribuinte pode acessar o site da Receita ou ligar para o Receitafone 146.

Segundo a Receita Federal, o crédito bancário para 102.361 contribuintes será depositado no dia 15 de fevereiro, totalizando mais de 210 milhões de reais. Do montante liberado, mais de 78,7 milhões de reais correspondem ao pagamento de restituições prioritárias – para idosos (20.269 contribuintes) ou portadores de deficiência (1.732 pessoas).

Também foram incluídas neste lote restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2017, que estavam presas na malha fina.

A consulta à liberação das restituições poderá ser feita no aplicativo para tablets e smartphones da Receita. Também é possível verificar as declarações do IRPF e situação cadastral do CPF.

No site da Receita, o contribuinte pode checar se há inconsistências de dados e fazer a autorregularização.

A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la pela internet. Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento do banco.