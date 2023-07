Receita abre consulta para o 3º lote de restituição do IR

A Receita Federal abre, na segunda-feira, 24, a consulta ao terceiro lote de restituições do Imposto de Renda 2023. Segundo dados do fisco, serão contemplados 5,6 milhões de contribuintes, entre prioritários e não prioritários. O valor total do crédito é de 7,5 bilhões de reais, a ser depositado no dia 31 deste mês.

Neste lote, serão contemplados os contribuintes prioritários e também os que não estão em nenhuma das regras que garantem a prioridade no pagamento. O dinheiro terá correção pela taxa básica da juros, a Selic.

Do total pago, 5,6 bilhões de reais são para contribuintes que têm prioridade legal, sendo 16.536 idosos acima de 80 anos, 95.047 contribuintes entre 60 e 79 anos, 9.740 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave e contribuintes 30,7 mil cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Há também o pagamento para 3,9 milhões de pessoas que que não possuem prioridade legal, mas que entraram na fila prioritária por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição por meio do Pix. A Receita também paga a restituição para 1,6 milhão de contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até 23 de março.

A consulta para saber quem está no site da Receita Federal, no aplicativo Meu Imposto de Renda e no eCAC (Centro de Atendimento Virtual da Receita). O dinheiro é pago na conta informada ao entregar a declaração ou por meio de Pix. No site, o contribuinte deve informar o seu nome completo, o CPF e a data de nascimento. No eCAC, é necessário ter senha do Portal Gov.br. No e-Cac, é possível verificar se há pendências e como corrigir os problemas para entrar na fila de restituição.

