Quiz: de onde vem a fortuna dos novos bilionários brasileiros?

O Brasil ganhou 18 novos bilionários neste ano, segundo o ranking anual da revista Forbes. Entre os estreantes da lista de 2019, estão o empresário Luciano Hang, dono da rede de loja de departamentos Havan, os irmãos Joesley e Wesley Batista, da JBS, e Luiza Trajano, presidente do conselho do Magazine Luiza.

Ao todo, a publicação lista 58 brasileiros com fortunas maiores que 1 bilhão de dólares. A edição de 2019 da lista confirma o banqueiro Joseph Safra no posto de mais rico do Brasil, com uma fortuna de 25,2 bilhões de dólares (96,7 bilhões de reais). Ele ultrapassou Jorge Paulo Lemann, do 3G, que tem a fortuna estimada em 22,8 bilhões de dólares (87,5 bilhões de reais).

Faça o teste abaixo e descubra se você conhece essas fortunas: