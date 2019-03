Luciano Hang, dono da Havan, entra para a lista dos bilionários da Forbes

O empresário Luciano Hang, dono da rede de loja de departamentos Havan, entrou para a lista dos bilionários da revista americana Forbes. Hang está na posição 1.057 da lista e tem uma fortuna estimada em 2,2 bilhões de dólares (aproximadamente 8,4 bilhões de reais) e é um dos 18 novos bilionários do país. Ao todo, a publicação lista 58 brasileiros com fortunas maiores que 1 bilhão de dólares.

O empresário ganhou notoriedade no ano passado após expressar apoio à candidatura do presidente Jair Bolsonaro. A Havan tem mais de 100 lojas no Brasil e estabelece suas filiais exclusivamente em cidades de pequeno e médio portes.

Os irmãos Joesley e Wesley Batista também estraram na lista deste ano. O aumento na demanda de carne bovina na China e nos EUA levou a uma valorização de 40% da JBS no ano passado. Cada um tem a fortuna estimada em 1,3 bilhão de dólar (4,9 bilhões de reais). Ambos estão empatados na posição 1.717 da lista.

Também estraram no ranking Ricardo Villela Marinho e Rodolfo Villela Marinho, netos do fundador do banco Itaú, Samuel Barata, acionista majoritário da Drogarias DPSP e Luiza Trajano, presidente do conselho do Magazine Luiza.

A edição de 2019 da lista, divulgada na terça-feira, confirma o banqueiro Joseph Safra no posto de mais rico do Brasil, com uma fortuna de 25,2 bilhões de dólares (96,7 bilhões de reais). Ele ultrapassou Jorge Paulo Lemann, do 3G, que tem a fortuna estimada em 22,8 bilhões (87,5 bilhões de reais).