Quem é Lívia Voigt, brasileira e bilionária mais jovem do mundo

A brasileira tem participação acionária de cerca de 3% na empresa. Sua irmã mais velha, Dora Voight, também faz parte da lista, aos 26 anos. As jovens, no entanto, não participam do conselho da empresa.

Elas são netas de Werner Ricardo Voigt, cofundador da WEG ao lado de Eggon João da Silva e Geraldo Werninghaus. Há demais membros da família Voigt na lista dos bilionários: Eduardo Voigt Schwartz e Mariana Voigt Schwartz. Cada um tem pouco menos de 4% de ações da empresa, o que equivale a 1,3 bilhão de reais de patrimônio.