‘Prévia do PIB’ no azul ainda não é sinal de comemoração

O aumento do índice de atividade econômica (IBC-Br) de 0,54% em maio em relação a abril, divulgado nesta segunda-feira, 15, pelo Banco Central, foi um dos primeiros sinais positivos do ano na economia brasileira. Entretanto, ainda não há base para comemoração. Isso porque a alta do indicador ocorre num momento em que a economia vinha muito fraca, de acordo com especialistas.

“A base de comparação é baixa. A atividade econômica registrou quatro meses de retração. Então, a reação de alguns setores em maio ajudam o indicador a crescer”, afirmou Luana Miranda, pesquisadora da área de Economia Aplicada do FGV IBRE. De acordo com a especialista, a reação do comércio, levando em conta o varejo ampliado (que contempla o setor de veículos e material de construção), e dos serviços, que tiveram alta em quatro de cinco categorias, são alguns dos índices que mostram uma ligeira retomada da economia, ambos segundo o IBGE.

“A indústria vem sofrendo muito com o impacto da tragédia de Brumadinho na Vale, mas houve avanço em outros setores da indústria de transformação e que movimentam outros setores da economia”, afirma Miranda. Segundo a Pesquisa Industrial Mensal do IBGE, a indústria de bens de capital (que produz máquinas e equipamentos que servem para a produção de produtos finais) subiu 0,5% no período e bens intermediários (utilizados na produção de produtos finais, como tecidos e ligas de aço) tiveram alta de 1,3%.

“Depois de tantos meses de negativa, essa pequena reação oferece um alívio, mas não significa recuperação da economia”, analisa ela. No trimestre móvel (março, abril e maio), o IBC-Br ainda registra queda de 0,99%.

Miranda chama a atenção para o crescimento da atividade econômica em comparação a maio do ano passado – alta de 4,4%. Apesar da base de comparação ser ainda menor – já que em maio de 2018 aconteceu a greve dos caminhoneiros, que impactou a economia –, ela afirma que o dado mostra uma reação da economia.

O IBC-Br, além dos dados da indústria, comércio e serviços, também leva em consideração a agropecuária e o recolhimento de impostos sobre a produção, que também podem influenciar no resultado e trazer números diferentes do Produto Interno Bruto (PIB).

De acordo com analistas econômicos do Banco Mitsubishi, apesar do crescimento da atividade em maio, o ritmo trimestral permanece bastante fraco. “Por exemplo, se o IBC-Br em junho mostrar crescimento nulo, então o indicador no segundo trimestre pode mostrar contração próxima a 0,50%. Mas, considerando as diferenças metodológicas como um conjunto mais amplo de informações consideradas pelo PIB e a correspondência entre a oferta e a demanda, esperamos que o Produto Interno Bruto fique em torno de 0%”, informou a instituição, em relatório divulgado nesta segunda-feira.

Crescimento anual

Na semana passada, o governo federal revisou a expectativa para o PIB, de 1,6% para 0,81%, em linha com o que prevê o mercado financeiro. Nesta segunda-feira, o Boletim Focus, trouxe a 20ª queda seguida no PIB, estimado também em 0,81% pelos analistas ouvidos pelo Banco Central.

Segundo Luana Miranda, a previsão da Fundação Getulio Vargas é um pouco mais otimista que a do Focus e do governo. “Acreditamos em um cenário mais próximo do 1%, com uma reação econômica no segundo semestre, mas motivado por um pequeno aquecimento já no segundo trimestre”, disse.

O MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group) espera PIB de 1% neste ano, contando com retomada econômica no segundo semestre, em meio ao maior otimismo dos empresários graças à aprovação em primeiro turno da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados.