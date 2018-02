‘Prévia do PIB’ indica que a economia voltou a crescer em 2017

A atividade econômica brasileira teve crescimento de 1,04% em 2017, segundo dados do IBC-Br divulgados pelo Banco Central nesta segunda-feira. Foi o primeiro avanço do indicador – que é considerado uma “prévia” do PIB – após dois anos seguidos em queda, considerando a série sem ajuste sazonal.

O mercado já vinha trabalhando com a expectativa de um resultado no azul em 2017, ano marcado por expressiva diminuição dos juros básicos diante da inflação baixa, com o IPCA ficando, inclusive, aquém do piso da meta perseguida pelo governo. Os dados oficiais do PIB em 2017 serão divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 1º de março.

Economistas ouvidos pela mais recente pesquisa Focus do BC calculam alta de 1,03% para o PIB em 2017, após o forte tombo de 3,5% tanto em 2016 quanto em 2015, segundo dados do IBGE.

Enquanto o número oficial não vem a público, o desempenho do IBC-Br corrobora a leitura de recuperação gradual na economia, já que o índice incorpora projeções para a produção no setor de serviços, indústria e agropecuária, bem como o impacto dos impostos sobre os produtos.

Em 2017, tanto a indústria quanto o varejo fecharam o ano no campo positivo, crescendo 2,5% e 2%, respectivamente.Por outro lado, o setor de serviços encolheu 2,8% no ano passado, terceiro ano seguido de retração.

Para 2018, o mercado estima uma expansão de 2,80 por cento do PIB, segundo o Focus, ante alta de 3% prevista pelo governo.