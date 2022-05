Presidente do PT faz aceno a centristas — só faltou combinar com eles

No dia em que João Doria (PSDB) anunciou a desistência da corrida presidencial, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, presenteou os ouvidos dos “órfãos” da terceira via com uma notícia para lá de positiva para aqueles insatisfeitos com a gestão tortuosa de Jair Bolsonaro (PL) e temerosos com a falta de sinalizações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em torno de seu programa econômico. Ela afirmou que o partido mantém conversas com os economistas Persio Arida e André Lara Resende, membros da equipe que consolidou o Plano Real, para a construção do plano de governo. Faltou só combinar com os dois.

Como mostrou VEJA, há tempos Arida garante que esse não é o objetivo das conversas que mantém com assessores econômicos do petista. A pessoas próximas, o ex-presidente do Banco Central afirma que conversou com todos os assessores econômicos das principais campanhas, “menos com Paulo Guedes”, atual ministro da Economia do presidente Jair Bolsonaro. Os movimentos de Lula em torno da candidatura de 2022 mostram a abertura para conversas. Geraldo Alckmin, que irá compor a chapa com o ex-presidente, tinha o economista — que também foi ministro da Fazenda — como seu assessor econômico quando concorreu em 2018 à Presidência da República.