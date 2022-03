Persio Arida senta-se até com Mercadante — mas não com Paulo Guedes

A despeito de boatos que estaria negociando uma participação na elaboração do programa de governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) depois de um encontro com Aloizio Mercadante, o ex-presidente do Banco Central Persio Arida garante que esse não é o objetivo das conversas que mantém com assessores econômicos do petista. A pessoas próximas, um dos pais do Plano Real afirma que tem tido conversas com as equipes econômicas de todos os candidatos à presidência, de Lula a Simone Tebet (MDB), passando por Sergio Moro (Podemos) e João Doria (PSDB). “Apenas dou minhas opiniões sobre economia a quem solicitar”, disse ele a interlocutores.

A única ressalva das conversas com candidatos, ele salienta, é com a equipe de Jair Bolsonaro, com a qual garante que não conversará, seja esse representante Paulo Guedes ou outra pessoa a ser indicada pelo PL de Valdemar da Costa Neto, legenda pela qual Bolsonaro irá disputar a reeleição.

A aproximação da campanha de Lula com Arida pode causar estranheza à primeira vista, já que o petista foi um crítico ferrenho do Plano Real. Porém, os movimentos de Lula em torno da candidatura de 2022 mostram a abertura para conversas. Geraldo Alckmin, que deve compor a chapa com o ex-presidente, tinha o economista — que também foi ministro da Fazenda — como seu assessor econômico quando concorreu ao Planalto em 2018.