A aproximação de Aloizio Mercadante com Persio Arida, o economista tucano

A aproximação de Lula com Geraldo Alckmin parece começar a trazer seus efeitos para o desenho de um futuro plano econômico da campanha do petista. Aloizio Mercadante, que preside a Fundação Perseu Abramo e que tem coordenado o grupo de dezenas de economistas que discute um plano para a companha de Lula, teve um encontro com Persio Arida, que foi coordenador da parte de economia da campanha de Geraldo Alckmin nas últimas eleições e um dos idealizadores do Plano Real. O encontro foi noticiado primeiro pelo Brasília Alta Frequência.

Para o Radar Econômico, Mercadante disse que fez faculdade com Arida e que tem muito apreço e respeito pelo economista e deu claros sinais de que as conversas podem se encaminhar para a construção de um plano mais aberto. “Foi um diálogo sobre conjuntura e desafios e há disposição e interesse em aprofundar as discussões. Mas não há necessariamente compromisso com o programa de governo”. Já Persio Arida disse à coluna que os dois sempre tiveram apreço mútuo, mas minimizou o encontro. “Conversei com ele como tenho conversado com assessores de todos os candidatos, exceto Bolsonaro, é claro. Mas não tenho compromisso de colaborar ou fazer nenhum programa de governo. Foi uma conversa, só isso, sobre temas econômicos.”

