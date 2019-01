Presidente da Petrobras indica 3 novos nomes para diretorias da estatal

O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, nomeou três novos diretores para a estatal. A informação foi divulgada em comunicado pela empresa na noite desta sexta-feira, 4.

Castello Branco indicou Anelise Quintão Lara para a diretoria executiva de Refino e Gás Natural e Lauro Cotta para a diretoria executiva de Estratégia, Organização e Sistema de Gestão. Eles ocuparão as vagas deixadas por Jorge Celestino e Nelson Luiz Costa Silva, respectivamente.

O presidente da estatal ainda indicou Rudimar Andreis Lorenzatto para a diretoria executiva de Desenvolvimento da Produção e Tecnologia, no lugar de Hugo Repsold. A dispensa deste último, segundo o comunicado, “será oportunamente encaminhada à aprovação do conselho de administração da companhia”.

De acordo com a nota, Solange da Silva Guedes, diretora executiva de Exploração e Produção, Eberaldo de Almeida Neto, diretor executivo de Assuntos Corporativos, Rafael Mendes Gomes, diretor executivo de Governança e Conformidade, e Rafael Salvador Grisolia, diretor executivo Financeiro e de Relacionamento com Investidores, permanecem em suas funções.

Os nomes dos indicados, segundo a Petrobras, serão submetidos aos procedimentos internos de governança corporativa, incluindo as respectivas análises de conformidade e integridade necessárias ao processo sucessório da companhia, e encaminhados para apreciação do Comitê de Indicação, Remuneração e Sucessão e posterior deliberação do Conselho de Administração.

No texto, a Petrobras diz que Anelise Quintão Lara ocupa, atualmente, a função de gerente executiva de Aquisições & Desinvestimentos na Diretoria Financeira e de Relacionamento com Investidores. Rudimar Andreis Lorenzatto é o atual Gerente Executivo de Sistemas Submarinos na Diretoria Executiva de Desenvolvimento da Produção & Tecnologia, ambos na própria empresa.

Lauro Cotta, por sua vez, foi diretor presidente da Minasgás Distribuidora de Gás Combustível, SHV Gás Brasil e Supergasbras Energia, no período entre 2000 e 2014. Também foi membro do Conselho da SHV Energy-Holanda, de 2012 a 2014, do Conselho Consultivo da Supergasbras Energia, de 2014 a 2017, e é membro do Conselho de Administração do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP).

Roberto Castello Branco tomou posse como novo presidente da estatal na última quinta-feira, 3.

(Com Estadão Conteúdo e Agência Brasil)