Presidente do conselho da Petrobras renuncia após troca de comando

A Petrobras informou que o presidente do conselho de administração, Luiz Nelson Guedes de Carvalho renunciou ao cargo. Além dele, o conselheiro Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis também apresentou pedido de saída da estatal.

Para exercer interinamente a liderança do colegiado foi escolhido o conselheiro Jerônimo Antunes, que também é presidente do comitê de auditoria.

Na quinta-feira, 3, o economista Roberto Castello Branco irá assumir a presidência da companhia, no lugar de Ivan Monteiro. Ele também participará do conselho da estatal. Ele já foi membro do conselho de administração entre 2015 e 2016 e diretor da mineradora Vale e do Banco Central.

Castello Branco foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro em novembro passado para assumir o comando da Petrobras. O futuro presidente da estatal é favorável a privatizações e tem um perfil liberal alinhado a equipe econômica do ministro Paulo Guedes.

