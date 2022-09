Prêmio da Mega-Sena pode ter rendimento mensal milionário se investido

Brasileiros aguardam ansiosos pelo resultado da Mega-Sena, que irá sortear nesta quinta-feira, 15, o tão aguardado prêmio de 110 milhões de reais. Se o prêmio for sorteado para uma única pessoa, com uma simples aplicação na renda fixa a bolada pode render até 1 milhão por mês.

O CDB e o CDB prefixado são as aplicações que garantem os melhores rendimentos. No CDB a 127% e no CDB prefixado, o rendimento estimado é de 900 mil a 1,1 milhão. No tesouro Selic, a aplicação pode render de 900 mil a 1 milhão. Na poupança, o rendimento cai para 500 mil a 700 mil, sendo a aplicação menos recomendada.

Apesar da chance de ganhar ser de 1 em 50.063.860 para o acerto das seis dezenas, os brasileiros apostadores já estão pensando o que fazer com toda essa bolada, caso seja o afortunado da noite. O resultado do sorteio será divulgado às 20h desta quinta-feira. As apostas podem ser feitas até às 19h nas casas lotéricas, pelo site ou aplicativo das Loterias Caixa.