Preço da gasolina sobe 9,16% e atinge R$ 4,099 por litro

O preço médio da gasolina nos postos do país subiu 9,16% em 2017, chegando a 4,099 reais por litro na última semana do ano. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O diesel e o etanol também subiram no período (veja infográfico abaixo).

O valor apurado entre os dias 24 e 30 de dezembro é o maior valor registrado para a gasolina na série histórica que começa em 2013. O levantamento da ANP, contudo, não ajusta os preços anteriores conforme a inflação. A pesquisa considerou os valores cobrados aos consumidores em 3.166 estabelecimentos.

Desde julho, a Petrobras adota uma política de reajustes que permite alterações diárias nos valores cobrados das distribuidoras pelos combustíveis. Nesse período, o preço praticado pela estatal na gasolina subiu 30%. A estatal não revela qual a fórmula usada para os reajustes, mas diz que a conta considera fatores como variação no preço internacional e o câmbio. Desde julho, o valor à vista do barril de petróleo do tipo brent oscilou 31,5% no mercado internacional, segundo a Administração de Informações de Energia americana (EIA, na sigla em inglês).

Os postos têm liberdade para estabelecer o preço final, mas o valor pago nas distribuidoras é um componente nesta conta. A variação ao consumidor no período foi de 16,8%, de acordo com o levantamento da ANP.

Etanol e diesel

Em relação ao diesel, o preço subiu 8,6% ao longo de 2017 nos postos, chegando a 3,46 reais por litro na última semana de dezembro. O preço nas refinarias teve alta 27,6% no ano desde julho – ante 11,8% no período nos postos. O preço médio do etanol aumentou 2,4%, a 2,912 reais, segundo dados da ANP.