Poupança da Caixa tem captação recorde em julho

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta quinta-feira que a instituição encerrou julho com captação líquida de 3,65 bilhões de reais nas cadernetas de poupança, o que representa um novo recorde entre todos os meses do ano. O valor é 25% superior ao observado em julho de 2010, que equivale ao recorde anterior, quando os depósitos superaram os saques em 2,91 bilhões de reais.

No ano, a Caixa acumula 10,36 bilhões de reais em captação líquida na caderneta de poupança, valor 115% maior que o observado em igual período do ano passado.

Em julho, segundo a Caixa, foram abertas 525 mil novas contas poupança. Nos primeiros sete meses de 2012, mais de 3 milhões de cadernetas foram abertas, 22% mais que no mesmo período do ano passado.

Dados do Banco Central mostram que as cadernetas de todos os bancos que operam no Brasil registraram captação líquida positiva de 6,448 bilhões de reais em julho até o último dia 27. Naquela data, brasileiros mantinham 457,58 bilhões de reais na poupança. O dado fechado do BC deve ser divulgado na próxima semana.

(com Agência Estado)