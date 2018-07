Postos do RS vão vender gasolina a R$ 2,50 em protesto

Em comemoração ao Dia da Liberdade de Impostos, na próxima quarta-feira (25), 25 postos de gasolina de 14 diferentes cidades do Rio Grande do Sul venderão gasolina sem tributos. O combustível será vendido a R$ 2,50 o litro. A média de preço do combustível em Porto Alegre é de 4,40 reais, segundo a ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

Para participar da campanha, o consumidor deve pegar uma das 100 senhas que serão distribuídas em cada posto participante a partir das 7h. O abastecimento será realizado das 8h às 11h30, no limite de 20 litros de gasolina comum por senha. O pagamento deve ser feito apenas em dinheiro.

“Com a compra do litro da gasolina com mais de dois reais de desconto, é possível vivenciar e sentir o impacto da tributação no bolso de todos nós”, afirmou Leandro Gostisa, vice-presidente do Instituto Liberdade, que organiza o protesto.

Em 2017, foram comercializados 63 mil litros de gasolina, em 21 postos distribuídos por 12 cidades gaúchas. Além de combustível, farmácias e lojas de vestuário também aderiram à causa.