Pista principal do Aeroporto Santos Dumont, no Rio, volta a receber voos

Após quase um mês, a pista principal do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, foi liberada, neste sábado, 21, para pousos e decolagens. Durante a reforma, os pousos e decolagens das companhias Latam e Gol foram desviados para o Santos Dumont. Neste sábado, a Latam voltou a usar o aeroporto, na região central do Rio de Janeiro. A Gol, entretanto, ainda não retornou suas operações no local.

Em nota, a Gol informou que deve voltar ao Santos Dumont na terça-feira, 24 e, por isso, todos os voos marcados entre sábado e segunda-feira, vão sair do Galeão. A empresa afirmou que a decisão foi tomada para evitar “qualquer instabilidade operacional” e que oferece transporte gratuito entre os dois terminais.