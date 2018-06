Petroleiros comemoram a saída de Pedro Parente da Petrobras

A greve dos caminhoneiros acabou, mas segue trazendo prejuízos. Na manhã desta sexta-feira, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, apresentou seu pedido de demissão ao presidente da República, Michel Temer. A decisão foi comemorada por entidades sindicais.

A Federação Única dos Petroleiros (FUP), que iniciou uma greve do petroleiros na quarta-feira pedindo a saída do executivo, foi uma das que festejou o pedido de demissão.

“As manifestações dos verdadeiros caminhoneiros e dos petroleiros desnudaram a fama de bom gestor de Pedro Parente”, afirmou José Maria Rangel, coordenador da entidade.

Inicialmente organizada para tentar barrar a privatização de ativos da Petrobras — como a venda de quatro refinarias e doze terminais da Transpetro, anunciada no programa de desinvestimento da estatal —, a greve dos petroleiros que começou na quarta-feira, 30, em todo o país passou a incorporar em sua pauta de reivindicações a redução dos preços do gás de cozinha e dos combustíveis. A princípio, o movimento duraria 72 horas, mas depois de o Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinar uma multa de 2 milhões de reais, os trabalhadores resolveram voltar ao trabalho antes do prazo.

Os caminhoneiros, que ficaram paralisados por 11 dias, deram o pontapé inicial no processo de pressão que culminou com a saída do executivo. Os profissionais conseguiram firmar um acordo com o governo federal que prevê a redução de 0,46 centavos no litro do diesel por 60 dias, além de mudar a política de preços, congelando o reajuste por 30 dias. Antes do acordo, seguia a cotação internacional e podem ocorrer diariamente.

Para a Força Sindical, Pedro Parente vinha desenvolvendo uma política na empresa que era prejudicava a classe trabalhadora. “Ele dava clara demonstração de se curvar aos especuladores. A saída do presidente da Petrobras só trará benefícios para a sociedade brasileira. Esperamos que a nova direção da Petrobras promova uma política voltada aos interesses dos país, visto que a empresa é um importante polo de desenvolvimento do Brasil”, diz a entidade em nota oficial.