Petrobras adere ao programa de subvenção e reduz preço do diesel

A Petrobras divulgou fato relevante ao mercado nesta sexta-feira, 1º, no qual informa que a diretoria executiva, em reunião realizada ontem, aprovou a adesão à primeira fase do programa de subvenção econômica à comercialização de óleo diesel e reduziu novamente o preço do combustível nas refinarias.

De acordo com a companhia, o valor médio de venda da Petrobras nas refinarias e terminais, à vista e sem tributos, será reduzido em 0,07 centavos e passará a 2,0316 reais por litro a partir de hoje.

Com a medida anunciada nesta quinta-feira, o custo do diesel está 0,30 centavos mais barato nas refinarias, porque no dia 24 de maio, a empresa já tinha realizado um corte de 0,23 centavos.

“Essa diferença de preço, no período entre 1º e 7 de junho, será ressarcida em espécie pelo governo federal, por meio da Agência Nacional do Petróleo (ANP), no âmbito do programa, nos termos da regulamentação em vigor”, diz a empresa em nota.

Segundo a companhia, a adesão à primeira fase do programa não vincula a companhia à segunda fase, cuja decisão será submetida à avaliação das instâncias competentes, após publicação da regulamentação.

O valor médio de venda também será afetado pela redução da carga tributária das contribuições para o PIS, Cofins e Cide-Combustíveis, de 0,16 centavos por litro, conforme determinado pelo governo federal.

As medidas fazem parte do pacote de benefícios que o governo negociou com caminhoneiros para colocar fim na greve da categoria, que se arrastou por 11 dias.