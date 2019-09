Petrobras tem produção recorde de petróleo e gás em agosto

A Petrobras divulgou nesta terça-feira, 3, que sua produção total de petróleo e gás, em agosto, registrou uma média de 3 milhões de barris de óleo equivalente por dia, o que, segundo a estatal, representa novo recorde histórico da companhia. No mesmo período de 2018, a produção foi de 2,47 milhões de barris.

Além disso, a Petrobras também anunciou que bateu outros dois recordes históricos de produção: em um único dia, de 3,1 milhões de barris de óleo equivalente por dia; e na produção média no pré-sal no mês — foram 2,2 milhões, tendo a produção diária atingido 2,5 milhões de barris.

Os resultados, segundo a estatal, podem ser explicados pelas novas plataformas que entraram em operação nos meses recentes. “As sete novas plataformas que entraram em operação desde 2018 alcançaram a produção de 690 mil barris de óleo por dia em 8 de agosto, com destaque para o crescimento da produção no Campo de Búzios”, informou a empresa, em nota.

Na semana passada, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), determinou a suspensão, pelo prazo de até 30 dias, da oferta pública de distribuição de debêntures (espécie de título de dívida as empresas) da Petrobras. O motivo foi uma entrevista concedida por uma diretora da companhia a analistas da corretora XP Investimentos. De acordo com a CVM, as informações sobre a oferta só devem ser divulgadas via comunicados ao mercado. Em nota, a companhia informou que as informações de seus representantes não devem ser levadas em conta nos investimentos. A empresa disse ainda que “os investidores que já tenham aderido à Oferta, se assim desejarem, terão o prazo de cinco dias úteis para desistir do investimento”.