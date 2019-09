Huawei alega ter sido alvo de ataques cibernéticos dos EUA

A gigante chinesa de equipamentos de telecomunicação Huawei acusou nesta terça-feira, 3, os Estados Unidos por supostos ataques cibernéticos. Segundo a empresa, o governo americano teria vasculhado seus sistemas internos de informação.

A empresa é acusada pelos Estados Unidos de utilizar sua tecnologia para realizar espionagem em outros países para o governo chinês. A companhia nega.

“O fato é que nenhuma das tecnologias principais da Huawei foi alvo de qualquer ação criminal, e nenhuma das acusações feitas pelo governo dos EUA foi apoiada por evidências suficientes”, disse a empresa chinesa, em comunicado. “Condenamos fortemente o esforço maligno e coordenado do governo dos EUA para desacreditar a Huawei e restringir sua posição de liderança na indústria” de tecnologia, acrescentou.

A Huawei, que está no centro da disputa comercial entre Estados Unidos e China, também negou alegações contidas numa matéria do The Wall Street Journal de que teria roubado patentes para câmeras de smartphones.

A disputa entre os dois países ganhou novo capítulo na segunda-feira 2, com a China ameaçando entrar na Organização Mundial do Comércio (OMC) contra os Estados Unidos. Na visão do governo chinês, as novas tarifas impostas por Donald Trump quebram o acordo firmado entre os dois países durante o G-20, em julho.

Fábricas no Brasil

Em agosto, o governador João Doria anunciou a instalação de uma fábrica da multinacional Huawei no estado de São Paulo. Será o terceiro parque fabril da gigante de tecnologia no Brasil e o primeiro voltado à produção de smartphones. O objetivo da empresa é abastecer o mercado nacional e do restante da América do Sul de aparelhos celulares.

O investimento será de 800 milhões de dólares (3,15 bilhões de reais) até o fim de 2022 e estima que cerca de 1.000 empregos diretos sejam gerados. Ainda não há definição sobre a cidade que receberá o empreendimento.

(Com Estadão Conteúdo)