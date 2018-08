Petrobras tem forte alta na Bolsa, após divulgar lucro de R$ 17 bi

Após a Petrobras divulgar lucro de 17,033 bilhões de reais no 1º semestre deste ano, com alta de 257% em relação ao mesmo período do ano passado, as ações ON (ordinárias; com direito de voto nas assembleias da empresa) sobem 3,6%, enquanto a PN (preferenciais; sem direito de voto ao acionista), 4,2%. O resultado deste primeiro semestre foi o melhor atingido desde 2011.

Com esse impulso, o Ibovespa avança mais de 2% nesta sexta-feira 3, operando acima de 80.000 pontos.

Segundo boletim da empresa, o crescimento refletiu a melhora do mercado de diesel e gasolina, devido principalmente à redução de importação por terceiros.

“Este resultado foi possível devido às maiores margens de exportação de óleo, principalmente por causa do aumento no Brent, e de venda de derivados no Brasil, que compensaram a queda no volume de vendas de derivados (principalmente gasolina e nafta) e na exportação de petróleo”, informou a empresa no boletim.

No segundo trimestre, houve lucro líquido de 10 bilhões de reais, ante 6.961 milhões de reais registrados no período imediatamente anterior.

O balanço da petroleira também apontou redução de 70% nas despesas financeiras líquidas entre os trimestres, que passaram de 8,8 bilhões de reais nos três primeiros meses do ano para 2,6 bilhões de abril a junho. Com isso, o lucro antes da incidência de impostos dobrou para 14,3 bilhões de reais.

(Com Reuters)