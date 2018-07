Petrobras e Total assinam parceria para projetos de energia renovável

A Petrobras assinou um memorando de entendimento com as empresas francesas Total e Total Erén para analisar a viabilidade de negócios de energia eólica e solar em território brasileiro, informou a petroleira nesta terça-feira (10).

O acordo procura determinar o potencial existente, especialmente no nordeste do Brasil, para desenvolver projetos de energias renováveis, informou Nelson Silva, diretor de Organização e Sistemas de Gestão da Petrobras.

Silva negou que a empresa tenha recuado no setor de energias renováveis e esclareceu que, em 2017, o plano de negócios da empresa se concentrou na exploração de petróleo e gás devido a “uma situação financeira mais específica”.

“Nos concentramos nesses dois anos na recuperação financeira da companhia”, acrescentou.

Em 2018, disse Silva, a Petrobras se dedicará mais às energias renováveis.

O porta-voz da Petrobras afirmou que ainda não estão definidas as participações de cada sócio, nem se fala de um valor de investimentos. “(Vamos) explorar oportunidades, fazer um levantamento técnico para depois definirmos se são condições viáveis, para apresentar um projeto”, disse.

Petrobras tem, em parceria, quatro parques eólicos de 104 megawatts instalados, além de uma unidade de pesquisa e desenvolvimento em energia solar fotovoltaica de 1,1 megawatt no Rio Grande do Norte.

A Total Eren, fundada em 2012, é voltada para desenvolver projetos de energias eólica, solar e hidroelétrica.

O memorando não é vinculante, logo, a Petrobras poderia desenvolver outras associações.

Petrobras e Total consolidaram sua aliança estratégica em 2016, quando ambas empresas se comprometeram a avaliar de forma conjunta oportunidades no Brasil e no exterior em todos os segmentos da cadeia de petróleo e gás. As duas empresas são aliadas em diversos consórcios de exploração e produção no Brasil e no exterior.