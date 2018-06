Petrobras reduz preço da gasolina em 1,37% nas refinarias

A Petrobras anunciou na manhã desta quarta-feira, 6, a redução do preço da gasolina nas refinarias. De acordo com a estatal, o custo pelo litro do combustível, sem impostos, sairá de 1,9976 reais para 1,9706 reais, queda de 1,37%. O novo preço começa a valer nesta quarta-feira, 6.

Essa é a segunda diminuição seguida no valor do combustível. A outra foi na segunda-feira, 4, quando a empresa cortou o preço da gasolina em 0,68%. Antes, porém, na sexta-feira, 1º, foi autorizado um aumento de 2,25% no litro da gasolina, que passou a valer no dia seguinte

O preço do diesel, que recuou 30 centavos desde o dia 23 de maio, no ápice da greve dos caminhoneiros, será mantido em 2,0316 reais por 60 dias.

A solução do governo para encerrar a greve dos caminhoneiros – redução do preço do diesel e mudança na periodicidade dos reajustes – precipitou a saída de Pedro Parente da presidência da Petrobras. Quando assumiu o cargo, há dois anos, Parente afirmou que não haveria interferência do governo na política de preços da estatal. Sob sua gestão, a Petrobras registrou no primeiro trimestre de 2018 o primeiro lucro desde a Lava Jato.

Para o lugar de Parente, o presidente Michel Temer anunciou Ivan Monteiro, diretor de finanças da Petrobras e considerado o braço direito do antecessor.