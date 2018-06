Conselho da Petrobras aprova Ivan Monteiro como presidente interino

O Conselho de Administração da Petrobras aprovou nesta sexta-feira o nome de Ivan Monteiro, diretor-executivo da área Financeira e de relacionamento com investidores, como novo presidente interino da petroleira estatal. Ele ocuparia interinamente o cargo de Pedro Parente, que pediu hoje demissão do cargo.

Segundo a GloboNews, o presidente Michel Temer quer anunciar um nome definitivo para o lugar de Parente ainda nesta sexta-feira. O objetivo é não começar a semana com um presidente interino no comando da Petrobras. Não está descartado que o próprio Monteiro seja escolhido definitivamente como presidente da estatal.

Monteiro foi levado para a empresa por Aldemir Bendine, ex-presidente da estatal, e foi mantido por Parente no cargo. Para o mercado, ele é o nome mais forte para assumir a função. Ex-executivo do Banco do Brasil, Monteiro tem grande expertise no mercado e foi responsável, entre outras coisa, por renegociar as dívidas da companhia.

Para o professor da Fundação Getulio Vargas Roberto Castello Branco, Monteiro é um bom nome para ocupar o cargo. “Ele é um profissional dedicado. Mas é um funcionário público e a tendência é obedecer fielmente ao governo.”

O professor de economia do Ibmec/SP Walter Franco defende que o presidente da Petrobras seja alguém de dentro da estatal. “O ideal seria ter alguém de carreira para dar continuidade ao trabalho do Parente seria o melhor agora.”

(Com Reuters)