Petrobras elevará preço do diesel em 13% nas refinarias

A Petrobras anunciou um aumento de 13,03% no preço do diesel nas refinarias — 2,2964 reais o litro, válido a partir desta sexta-feira (31), conforme comunicado no site da estatal. O reajuste acontece depois de a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) ter publicado novos valores de referência para comercialização do produto, com aumentos de até 14% dependendo da região do país

O aumento da Petrobras é o primeiro visto desde junho, quando os preços foram congelados a 2,0316 reais o litro como parte da subvenção econômica oferecida pelo governo. A partir de agora, o reajuste será feito mensalmente. O valor referência é composto pela cotação do petróleo negociado no mercado internacional e o dólar no mês de referência.