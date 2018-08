Gasolina da Petrobras atinge valor recorde da era de reajustes diários

O preço médio da gasolina praticado pela Petrobras nas refinarias alcançou nesta quinta-feira, 30, o maior nível da era de reajustes diários, a 2,1079 por litro, segundo informações do site da estatal. O recorde anterior era de 2,0867 reais registrado em maio, durante os protestos dos caminhoneiros.

Só no mês de agosto, o valor da gasolina já acumula alta superior a 7% e reflete tanto a firmeza das referências do petróleo no mercado internacional quanto a disparada do dólar ante o real, que em agosto acumula variação de 9,84%. Esses são os parâmetros estes utilizados pela petroleira em sua política de formação de preços de combustíveis, em vigor há pouco mais de um ano.

Vale destacar ainda que o aumento no custo ocorre também após uma explosão, seguida de produção interrompida por mais de uma semana, na Replan, a principal refinaria da Petrobras, localizada em Paulínia (SP).

A unidade responde por 20% de todo o refino de petróleo no Brasil e ficou parada desde a madrugada da segunda-feira da semana passada até quarta-feira desta semana, quando a operação foi parcialmente retomada.

Desde junho, o diesel está com seu valor congelado nas refinarias, a 2,0316 reais por litro, graças a uma subvenção econômica oferecida pelo governo, uma das medidas adotadas pelo governo federal para acabar com a paralisação.