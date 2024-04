Petrobras cai no pré-mercado em NY com possível troca de presidente

Tecnicamente, era para as ações Petrobras estarem subindo. O barril do petróleo tipo brent rompeu a barreira dos 90 dólares pela primeira vez desde outubro do ano passado, uma consequência do aumento das tensões no Oriente Médio.

E, claro, se o petróleo fica mais caro, a receita com a venda do produto aumenta, potencialmente elevando o lucro. E lucro maior significa ações valorizadas.

Antes fosse simples assim: investidores têm cobrado um preço elevado pelas incertezas políticas ao redor da companhia desde que decidiu-se, no começo de março, não pagar os dividendos extraordinários esperados.

Desde aquele anúncio, a companhia está debaixo de mau tempo, porque as especulações sobre a liberação ou não do dinheiro ainda não fora apaziguadas. A ideia era usar o dinheiro retido para investimentos, depois considerou-se que isso não seria possível pelo estatuto da empresa.

Agora, o governo ainda tenta decidir se há espaço para fazer algo com o dinheiro ou não. E se o melhor não seria mesmo distribuí-los aos acionistas. As ações têm queda acumulada de 6% desde lá.

Continua após a publicidade

Enquanto isso, Jean Paul Prates, presidente da estatal, está sob fritura pesada. Os jornais Folha de S.Paulo e Valor Econômico dizem que o governo chamou Aloizio Mercadante, hoje à frente do BNDES, para comandar a companhia.

Não deu outra: os recibos de ações da Petrobras em Nova York caem 0,9% pelas 7h30 da manhã (mais cedo, o tombo era de mais de 1,5%). A notícia é especialmente ruim porque pesa não só sobre a bolsa. Se estrangeiros quiserem vender as ações da Petro no Brasil e decidirem migrar para outro mercado, o dólar sobe. E essa tem sido a tendência da moeda americana nas últimas semanas.

Enquanto isso, investidores em Wall Street contrariam a expectativa de cautela antes dos dados oficiais de emprego nos EUA e avançam. Investidores esperam que o ritmo de contratação tenha diminuído, mas o desemprego deve permanecer baixo, a 3,8% de acordo com dados da Bloomberg. O otimismo das bolsas depende da confirmação desses números, em um cenário que o mercado de trabalho extremamente robusto nos EUA serve de argumento para adiar cortes de juros nos EUA.

Agenda do dia

8h: FGV divulga IGP-DI de março

8h30: BC publica déficit do setor público consolidado de fevereiro

9h30: EUA divulgam relatório de Empregos em março (Payroll)

10h: Campos Neto faz palestra em Seminário da Lide (SP)

10h15: Thomas Barkin (Fed/Richmond) volta a falar

12h: Lorie Logan (Fed/Dallas) participa de evento

13h15: Diretora do Fed Michelle Bowman discursa

17h: Haddad participa de painel no Museu de Arte Moderna