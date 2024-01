Petrobras bate recorde em valor de mercado: R$ 525,6 bilhões

A Petrobras bateu novo recorde de valor de mercado nesta semana, atingindo 525,6 bilhões de reais na Bolsa de Valores de São Paulo (B3). Este valor, segundo informou a companhia, supera os 525 bilhões registrados em outubro do ano passado. No informe divulgado, a Petrobras lista 15 recordes, que ajudam a aumentar o valor das ações da companhia.

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, comemorou o novo recorde: “Consolidamos os resultados da nova estratégia de preços, atingimos excelentes números de produção no pré-sal e de processamento no refino. Conseguimos aumentar a perspectiva de investimentos totais da Petrobras para os próximos cinco anos, com responsabilidade, foco na disciplina de capital e compromisso de manter o endividamento sob controle”.

Na lista de novos recordes estão o de produção total própria de óleo e gás natural no pré-sal, que atingiram 2,17 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed). Esta elevação na produção se deve em grande parte ao desempenho registrado por navios-plataforma, como o Almirante Barroso, que atingiu 150 mil barris por dia. Outro desempenho positivo foi registrado na produção das refinarias da Petrobras, que atingiram em setembro do ano passado 97% de utilização. A produção de Diesel S-10 da Petrobras atingiu novo recorde em outubro, atingindo 2,38 milhões de metros cúbicos.

Companhia vai investir mais de meio bilhão de reais até 2028

Todo este aumento de produção permitirá à Petrobras aumentar investimentos. O Plano Estratégico da companhia para o quinquênio 2024 a 2028 está estimado em 102 bilhões de dólares, cifra que representa mais de meio bilhão de reais, um crescimento de 31% rem relação ao ciclo anterior. Serão 11,5 bilhões de dólares, mais de 50 bilhões de reais, para projetos de descarbonização das operações, biorrefino e novos negócios de baixo carbono.

Continua após a publicidade

Neste volume de investimentos estão a preocupação sócio-ambiental da companhia. A nova direção da Petrobras decidiu investir 1 bilhão de reais em projetos sociais e ambientais nestes próximos quatro anos. A companhia é a única premiada em todas as categorias da 1ª Premiação do Movimento Transparência 100%, promovido pelo Pacto Global da ONU.

Esta sucessão de recordes é registrada no momento em que a Petrobras comemora 70 anos de existência. Segundo a Petrobras, a nova estratégia comercial permitiu mais flexibilidade e competitividade aos preços da gasolina e do Diesel, o que permitiu criar estabilidade para os consumidores, no momento em que há alta da produção. Prates afirmou que a Petrobras vai investir na transição energética justa, em novas energias, “mas produzindo petróleo, que ainda é necessário para atender a demanda global e financiar esse novo caminho”.