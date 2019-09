Petrobras anuncia terceiro Programa de Demissão Voluntária do ano

A Petrobras abriu nesta quinta-feira, 26, um novo Programa de Desligamento Voluntário (PDV) exclusivo para os empregados que trabalham no segmento corporativo da empresa. A estatal não informou a estimativa de quantos empregados devem aderir ao programa. É o terceiro PDV oferecido aos empregados neste ano.

“A iniciativa faz parte do esforço contínuo para tornar a empresa mais sustentável, com uma gestão eficiente de pessoal”, disse em nota.

Cada PDV é direcionado a públicos específicos e com regras próprias. O primeiro deste ano foi paras aposentados pelo INSS e o segundo para unidades em processo de venda. até junho de 2020. O segundo integra o Plano de Pessoal do Programa de Gestão Ativa de Portfólio (PDV Específico) e é direcionado aos empregados das unidades em processo de desinvestimento.

‘Os três programas preveem as mesmas vantagens legais e indenizações”, disse a companhia em nota. Questionada, não respondeu até a publicação desta nota quais são os benefícios aos trabalhadores que aderirem aos programas.

“A Petrobras reforça o seu compromisso com a transparência e o respeito a todos os seus empregados. A companhia busca criar condições para que os profissionais façam a melhor escolha, mantendo sempre o seu comprometimento com a ética, a transparência e com os mais elevados níveis de segurança e eficiência das operações”.