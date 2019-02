Petrobras anuncia descoberta de óleo em campo do CE

A Petrobras fez nova descoberta de óleo no campo terrestre de Fazenda Belém, na Bacia Potiguar, no Ceará. A descoberta foi comunicada à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) na última sexta-feira. Este é o segundo comunicado de descoberta na área em menos de um mês – no final de outubro, a estatal já havia indicado à agência reguladora ter encontrado mais indícios de óleo na região.

A descoberta foi feita no poço nominado tecnicamente de 3BRSA1277CE, onde também foram registrados os indícios em outubro. Este é o terceiro poço perfurado na região. A área foi arrematada pela Petrobras em 1998. Após descobertas de óleo em 2013 nos campos terrestres da Fazenda Belém, a estatal prevê em seu plano estratégico reforçar investimentos na região.

(Com Estadão Conteúdo)