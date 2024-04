Petrobras: AGU recorre de decisão que suspendeu presidente do Conselho

A Advocacia-Geral da União (AGU) recorreu da decisão que afastou o presidente do Conselho de Administração da empresa, Pietro Mendes, do cargo.

A AGU entrou com pedido de “urgente efeito suspensivo” da medida da Justiça que afastou Mendes enquanto o caso é julgado. O recurso foi apresentado ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região.

Mendes foi afastado do cargo por decisão do juiz Paulo Cezar Neves Junior, que acolheu pedido do deputado estadual Leonardo Siqueira (Novo-SP). Na ação, o deputado aponta conflito de interesses, uma vez que Mendes também é secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia.

Siqueira também citou a não observância da Lei das Estatais, a ausência de elaboração de lista tríplice para o cargo e a não utilização de empresa especializada para a seleção.