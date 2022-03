Pesquisa revela o novo aluguel mais caro do Rio de Janeiro

O Índice Quinto Andar de Aluguel publicou um estudo nesta quarta-feira, 9, apontando que o bairro do Leblon, na zona sul, não lidera mais o ranking das locações mais caras no Rio de Janeiro. O novo primeiro colocado, no entanto, não surpreende.

O bairro de Ipanema, um dos cartões postais da cidade maravilhosa, subiu ao pódio com um preço médio do metro quadrado para locação de imóveis em R$ 54,86.

Os dois bairros vizinhos estão na disputa pelo primeiro lugar desde junho de 2019, segundo o Quinto Andar. Mas o Leblon vinha à frente há 33 meses, de acordo com a série histórica da pesquisa. Em janeiro deste ano, o queridinho carioca bateu R$ 51,22 pelo aluguel do metro quadrado.

Atualmente, o valor médio da cidade é R$31,56/m², 4,3% acima do registrado em março de 2020. Esse é o maior preço do metro quadrado no Rio desde setembro de 2019.