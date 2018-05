Pesquisa mostra quanto custa celular topo de linha nos EUA

Comprar um celular no exterior é mais barato do que adquirir o produto em solo brasileiro, mesmo ao contabilizar impostos e a instabilidade do dólar, segundo pesquisa da Cuponation, empresa do grupo alemão Global Savings. Entre os produtos pesquisados, apenas o iPhone 7 Plus de 128 GB é mais barato no Brasil do que nos Estados Unidos. Aqui, o produto sai por 3.364 reais, contra 3.462 reais no exterior com o cartão de crédito.

A pesquisa analisou o preço de 21 celulares de seis marcas diferentes. Ao comprar o iPhone X de 256 GB, por exemplo, o consumidor paga cerca de 6.453 reais no Brasil. Nos Estados Unidos, o preço é de 4.261 reais – economia de 34%.

A forma de pagamento também faz diferença na hora de comprar fora do país. Sobre os pagamentos com cartão incidem uma alíquota de 6,38% de IOF sobre o valor do produto. Com o pagamento em moeda estrangeira, a alíquota vai para 0,38%.

O Motorola Moto Z é o smartphone mais em conta para o bolso do consumidor que compra fora do país. Ao pagar com dinheiro, o produto sai por 1.238 reais – no Brasil, o celular custa 2.994 reais.

A pesquisa levou em consideração a cotação do dólar a 3,42 reais. Nesta segunda-feira, o dólar está cotado a 3,55 reais. Os preços foram comparados entre o e-commerce brasileiro e o dos Estados Unidos. Confira a pesquisa completa: