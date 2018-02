Motorola lança acessório para imprimir fotos do celular

A Motorola lançou um acessório que permite imprimir fotos diretamente do celular, com apenas um clique. Batizada de Polaroid Insta-Share Printer, o equipamento funciona como uma máquina de fotos instantâneas, imprimindo as imagens na hora. O produto já está disponível para compra por 999 reais.

Para usar o Moto Snap, é preciso conectar o acessório a um smartphone da linha Moto Z (Moto Z, Moto Z Play, Moto Z2 Play e Moto Z2 Force). O usuário pode tirar uma foto diretamente do celular e imprimir a imagem ou selecionar uma foto do Facebook, Instagram ou Google Photos para impressão.

A tecnologia ainda permite que o usuário personalize as fotos com filtros, bordas e textos antes de imprimi-las. O papel usado pelo Moto Snap é autocolante – possibilitando que o usuário remova o fundo adesivo e cole as imagens em qualquer lugar.

Ao comprar o Moto Snap, o usuário recebe 10 folhas de impressão. Depois, é preciso adquiri-las separadamente. A Motorola ainda não comercializa o papel em seus estabelecimentos oficiais. Enquanto isso, os consumidores podem encontrar o produto, o Zink Polaroid 2×3, em lojas virtuais de outras marcas. Um pacote com 20 unidades da folha de impressão pode chegar a custar mais de 89 reais.

A Motorola também está vendendo um kit com o Motorola Z2 Play e o acessório para impressão de fotos por 2.499 reais. No site oficial da Motorola, o smartphone custa 1.999 reais, mas na promoção sai por 1.799 reais – com o pacote, a economia para o consumidor pode chegar a 700 reais.