Pedidos de auxílio desemprego nos Estados Unidos vêm acima do esperado

Na última semana, 240 mil pessoas pediram seguro desemprego nos Estados Unidos, acima da expectativa de 225 mil dos economistas da Bloomberg. Na semana anterior, o número havia sido menor, de 223 mil solicitações do benefício. Os dados que são divulgados toda quinta-feira pelo Departamento de Trabalho dos Estados Unidos foram antecipados nessa quarta-feira, 23, devido ao feriado de Thanksgiving (ação de graças, em tradução livre) que ocorrerá amanhã.

O número é o maior desde o dia 18 de agosto e mostra que a alta de juros americana para 4% está surtindo o efeito desejado. O objetivo do Federal Reserve Bank em aumentar os juros é desacelerar a economia e conter a inflação, ainda que isso tenha como efeito colateral o leve aumento do desemprego. O freio no mercado de trabalho é importante principalmente porque a alta de preços vivida nos Estados Unidos é decorrente também da alta oferta de empregos, que está elevando os salários dos americanos.

Bens duráveis

Dados divulgados pelo Departamento do Censo dos Estados Unidos na manhã desta quarta-feira, 23, mostram que a compra de bens duráveis, ou seja, itens que duram pelo menos três anos como carro e televisão, cresceu 0,5% em outubro, ante uma queda de 0,9% no mês anterior. A expectativa dos analistas da Bloomberg é de que haveria crescimento de apenas 0,1%. Apesar do crescimento, há dúvidas sobre se ele irá se manter, uma vez que a economia americana segue rumo à desaceleração devido à alta dos juros.