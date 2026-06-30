Patties inaugura unidade no Shopping Eldorado

O Patties inaugurou nesta terça-feira, 30, sua sexta loja física no Shopping Eldorado localizada no terceiro piso. A hamburgueria é especializada em ultrasmash-burguers e ficou famosa pelas batatas fritas fininhas.

Para celebrar a abertura da nova unidade, os 100 primeiros clientes que fizerem pedidos vão ganhar um par de meias exclusivas e personalizadas do Patties. A nova loja conta com 37,23 m² e funcionará de segunda a sábado, das 11h às 22h, e aos domingos e feriados das 14h às 20h. O cardápio da hamburgueria será o mesmo das demais unidades da companhia.

O Patties nasceu em 2019 em uma portinha de apenas 3 m², e a inauguração dessa nova unidade representa mais um passo na trajetória da marca. Até o momento já são seis unidades e oito hubs de delivery. “Nosso objetivo sempre foi crescer sem perder a essência do Patties. Estar no Shopping Eldorado é uma oportunidade de fazer parte da rotina de ainda mais pessoas, mantendo a mesma qualidade que construímos ao longo dos anos”, afirma Henrique Azeredo, fundador e CEO do Patties.