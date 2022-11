Passadas as eleições, projeção de inflação tem quinta alta consecutiva

O mercado continua prevendo elevação de preços até o final de 2022. De acordo com o Boletim Focus divulgado nessa segunda-feira, 28, o IPCA subiu para 5,91%, ante 5,88% na semana passada. Essa é a quinta alta consecutiva de um ciclo de elevação da inflação que se iniciou no dia 28 de outubro, pouco antes do segundo turno das eleições.

Os números vão ao encontro do IPCA-15 divulgado na semana passada, que apontou em novembro elevação de preços de todos os grupos da pesquisa, com exceção de comunicação. Para 2023 também houve elevação do IPCA, porém mais leve. A previsão sobre os preços subiu de 5,01% na semana passada para 5,02% nesta, ante 4,94% há quatro semanas atrás.

Ainda em 2022, a pesquisa feita com o mercado financeiro apontou uma leve elevação do PIB, de 2,8% na semana passada para 2,81%, fruto principalmente de um resultado melhor que o esperado do setor de serviços. Há quatro semanas, o PIB previsto era de 2,76%. Já para 2023 as estimativas para o crescimento do país permaneceram estáveis, em 0,70%, mesmo patamar da semana passada. Há quatro semanas atrás, no entanto, as estimativas eram de 0,64%.

A piora das expectativas com o risco fiscal devido à PEC da Transição também provocaram uma elevação das estimativas sobre o câmbio para 2022, de 5,25 na semana passada para 5,27 nesta, ante 5,20 reais há quatro semanas atrás. Também houve elevação para o ano que vem, de 5,24 para 5,25, ante 5,20 reais há quatro semanas atrás.