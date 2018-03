Páscoa: dez ovos de chocolate por até 50 reais

Os preços dos ovos de Páscoa estão 4,84% mais caros neste ano, segundo pesquisa da Fundação Procon-SP. Na hora de presentear, é preciso pesquisar preços, comparar e buscar promoções.

Para crianças, os ovos costumam ser ainda mais caros, pois trazem brinquedos, muitos deles associados a personagens de filmes ou séries, o que implica o pagamento do direito de uso de imagem.

Para efeito de comparação, embora o processo envolvido seja totalmente diferente, vale conferir como o preço das barras de chocolate é bem mais baixo que o dos ovos. A barra de chocolate ao leite da Lacta, com 135 g, custa em média 5,50 reais. O ovo da mesma marca com 170 g custa 45,90 reais. Da Nestlé, a barra de 100 g custa 4 reais. O ovo de 150 g está sendo vendido por 44,99 reais.

Confira dez ovos de Páscoa para crianças que custam até 50 reais. Os preços a seguir foram sugeridos pelos próprios fabricantes.

Ovo de Páscoa Barbie, da Lacta Ovo de Páscoa Barbie, da Lacta

Ovo de Páscoa Barbie (170 g) é feito de chocolate ao leite e ainda vem um kit de chef confeiteira e um aplicativo interativo para ajudar a confeitar o próprio ovo. Lacta, 45,90 reais.

Ovo de Páscoa Transformers, da Lacta Ovo de Páscoa Transformers, da Lacta

Ovo de Páscoa Transformers (170 g) acompanha um dos bonecos e um aplicativo interativo que transforma a sua voz na de um Transformer. Lacta, 45,90 reais.

Ovo de Páscoa Carros, da Arcor Ovo de Páscoa Carros, da Arcor

O ovo de chocolate ao leite Carros (100 g) vem dentro de um grande carro de Rally, disponível nas cores vermelho, amarelo e verde. As rodinhas deslizam com um toque. Arcor, 39,99 reais.

Ovo de Páscoa princesa Moana, da Disney, da Arcor Ovo de Páscoa princesa Moana, da Disney, da Arcor

A princesa Moana (100 g), da Disney, é a inspiração para o ovo de chocolate ao leite. Ela representa a força da mulher, é corajosa e aventureira. Dentro de ovo há uma maleta com os desenhos da Moana, do Pua e do Maui em alto-relevo. Arcor, 39,99 reais.

Toca do Coelho Baton, da Garoto Toca do Coelho Baton, da Garoto

O famoso chocolate Baton é a base para a Toca do Coelho (126 g). Além do coelho de chocolate ao leite, vem com ovinhos em uma embalagem que permite brincadeiras. Garoto, 19,99 reais.

Ovo de Páscoa Minnie, da Garoto Ovo de Páscoa Minnie, da Garoto

Personagem da Disney, a Minnie (150 g) é tema do ovo de chocolate ao leite que vem com porta-objetos. Garoto, 44,99 reais.

Ovo de Páscoa Surpresa Princesas, da Nestlé Ovo de Páscoa Surpresa Princesas, da Nestlé

Com o ovo de Páscoa Surpresa Princesas (150 g) a criança leva também uma luminária Princesas. Nestlé, 44,99 reais.

Ovo de Páscoa Spider-Man, da Nestlé Ovo de Páscoa Spider-Man, da Nestlé

Depois de devorar o ovo de Páscoa do Spider-Man (150 g), a criança ainda pode ficar com uma recordação: a caneca do Homem-Aranha. Nestlé, 44,99 reais.

Ovo de Páscoa Hora da Aventura, da Brasil Cacau Ovo de Páscoa Hora da Aventura, da Brasil Cacau

O ovo Hora da Aventura (150 g) é de chocolate ao leite com açúcar explosivo, que dá um estouro na boca. De presente, um squeeze. Brasil Cacau, 49,90 reais.

Ovo de Páscoa Chocobichos, da Cacau Show Ovo de Páscoa Chocobichos, da Cacau Show

Feito com chocolate ao leite, o ovo Chocobichos (160 g) acompanha um par de luvas em formato de garras, com velcro e bolinha, para brincar. Cacau Show, 49,90 reais.

Os preços das barras foram pesquisados nas lojas on-line dos supermercados Pão de Açúcar e Carrefour