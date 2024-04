Parece que apenas superávit primário é investimento, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a discordar da visão de economistas que defendem uma política de maior austeridade fiscal.

“Tem duas coisas que fazem um país crescer, investir em educação, e a outra é ter crédito. O problema é que tudo no Brasil é tratado como gasto. Emprestar dinheiro para pobre é gasto, colocar dinheiro na saúde é gasto, colocar dinheiro na educação é gasto. A única coisa que não é gasto é superávit primário. A única coisa que se trata como investimento é isso. O que é gasto? Eu sempre brigo com isso, porque nós discutimos coisas no Brasil que as vezes são secundária’, disse Lula durante um café da manhã com os jornalistas em Brasília.

Na semana passada, o governo revisou as metas fiscais, desistindo do superávit primário no próximo ano e aumentando espaço para gastos fiscais. As alterações propostas não foram bem recebidas no mercado financeiro, tanto que na semana passada, o dólar subiu 1,5% e a bolsa caiu 0,65%. As projeções macroeconômicas divulgadas pelo Boletim Focus também trazem uma piora no cenário.

Durante a abertura do café da manhã, o presidente voltou a contestar a estimativa de crescimento do mercado e disse que o país crescerá mais que o esperado. O Boletim Focus estima avanço de 2,02% do PIB para este ano, enquanto o Ministério da Fazenda deve avançar 2,2%.