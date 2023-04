Para quem Jorge Paulo Lemann perdeu o posto de maior fortuna do Brasil

Depois de dez anos consecutivos como o homem mais rico do Brasil, Jorge Paulo Lemann foi destronado. Segundo o ranking dos bilionários da Forbes, divulgado nesta terça-feira, 4, o patrimônio do sócio da 3G Capital e sua família, estimado em 15,8 bilhões de dólares, o 108º maior do mundo, é menor que de outra família brasileira. Vicky Safra, viúva de Joseph Safra, e sua família, lideram o ranking entre os brasileiros, com uma fortuna estimada em 16,7 bilhões de dólares.

A lista da Forbes tem 2.640 bilionários no mundo, dos quais 51 são brasileiros. Atrás das famílias de Safra e de Lemann, e ainda no Top 200, estão Marcel Herrmann Telles, também do 3G Capital, e Eduardo Saverin, cofundador do Facebook. No ranking global, há 28 nomes a menos em relação ao ano passado.

Confira a lista das dez maiores fortunas do Brasil: